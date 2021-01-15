"الحيوانات الأليفة" تعود لـ "وول ستريت".. قصة الطرح الآمن

عادت أسهم سلسلة متاجر "بيتكو" لتقديم الخدمات الصحية للحيوانات الأليفة في طرح آمن حسب معطيات السوق.
وارتفعت أسهم سلسلة متاجر "بيتكو" لتقديم الخدمات الصحية للحيوانات الأليفة بحوالي 50٪ في ظهورها الأول في بورصة نيويورك الخميس.
مما يعكس رغبة وول ستريت في الاستثمار في الصناعة خلال فترة ازدهار الحيوانات الأليفة التي يغذيها الوباء.
وافتتحت Petco بسعر26 دولارا ليلة الأربعاء، وقامت الشركة بتسعير طرحها العام الأولي عند 18 دولارا لجمع حوالي 816.5 مليون دولار، أعلى من السعر المستهدف المتوقع من 14 إلى 17 دولارا.
ويتم تداوله تحت رمز المؤشر WOOF. Petco مملوكة لمجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية وشركة الأسهم الخاصة CVC Capital Partners. تأسس متجر التجزئة لمستلزمات الحيوانات الأليفة ومقره سان دييجو في عام 1965، وأصبح عام 1994، لكنه أصبح خاصًا عندما انتقلت ملكيته.
شبكة كبيرة
ولدى Petco حوالي 1470 متجرا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبورتوريكو، بما في ذلك أكثر من 100 مستشفى بيطري داخل المتجر.
ونمت قاعدة عملاء Petco أثناء الوباء ، حيث يتبنى المزيد من الأمريكيين كلابا وقططا جديدة أو يقتنون مخلوقات أخرى، مثل السحالي والهامستر.
كما نما الطلب على مستلزمات الحيوانات الأليفة وملحقاتها على مر السنين حيث يعامل الملاك حيواناتهم الأليفة كجزء من العائلة. وقد ألهمهم ذلك لإنفاق المزيد على الألعاب والإكسسوارات والترقية إلى الأطعمة الطازجة أو العضوية أو الطازجة
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