الرياض تحتضن أكبر متجر لـ"هواوي" خارج الصين

تعتزم شركة هواوي الصينية افتتاح متجر رئيسي في الرياض، ليكون أكبر متجر من نوعه خارج الصين.

وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن توقيع اتفاقية بين هواوي وشركة "كادن للاستثمار" في السعودية، لافتتاح أكبر متجر رئيسي لهواوي خارج الصين في مدينة الرياض.

وقال الفالح في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الجمعة، إن هذه خطوة مهمة في رحلة هواوي الاستثمارية في السعودية.

وأشار إلى أن الاتفاق هو ثمرة التعاون المستمر بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الرامي إلى جذب وتمكين ودعم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.





وأوضحت وزارة الاستثمار السعودية، في بيان الجمعة، أن الاتفاقية ستسمح للشركة الصينية بالوصول للمستهلكين مباشرة في ظل تزايد الطلب على المنتجات والخدمات الرقمية في السعودية.

وأضافت: أن السعودية تتوقع زيادة استخدام الإنترنت من تغطية 73.2% من السكان في 2017 إلى 82.6% في 2022.





ووقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في ديسمبر/كانون أول الماضي، 3 مذكرات تفاهم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات مع كبار مزودي تقنيات الاتصالات العالميين وهم: أريكسون، ونوكيا، وهواوي.

وتهدف الاتفاقيات لدعم وتعزيز خطط الهيئة ومستهدفاتها في تمكين تحول السعودية الرقمي، وتوطين التقنيات وفق أحدث الممارسات العالمية.

كما وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في العام الماضي مذكرة تفاهم مع هواوي لدعم استخدام اللغة العربية ورموزها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبمساعدة من باحثين من المملكة وهواوي.

ووقعت بعض شركات الاتصالات في دول الخليج، منها وحدة شركة زين في السعودية، صفقات لاستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من هواوي.