أردوغان يراهن على بايدن للحصول على "إف-35"

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله باتخاذ خطوات إيجابية بشأن دور بلاده ببرنامج الطائرة إف-35 عندما يتقلد الرئيس الأمريكي المنتخب منصبه.

والشهر الماضي فرضت واشنطن عقوبات طال ترقبها على الصناعة الدفاعية في تركيا لحصول البلاد على النظم الدفاعية إس-400 من موسكو.



واستبعدت الولايات المتحدة تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من برنامج الطائرة إف-35 بسبب تلك الخطوة، وتقول واشنطن إن الصواريخ "إس-400" تمثل تهديدا للطائرة إف-35 وللنظم الدفاعية لحلف شمال الأطلسي بشكل عام.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية بإسطنبول، "لا يمكن لدولة أن تحدد الخطوات التي نتخذها في صناعة الدفاع التي تعتمد بالكامل على القرارات التي نصدرها".

وأضاف، أن أنقرة تجري محادثات للحصول على شحنة ثانية من الصواريخ إس-400 من روسيا، وستجري محادثات حول ذلك الشهر الجاري.



وتابع، "في هذه المرحلة لا نعرف ماذا ستقول إدارة بايدن، ورغم أننا دفعنا فاتورة ثقيلة من أجل الحصول على الطائرات إف-35 ما زالت الطائرات إف-35 لم تسلم لنا، وهذا خطأ جسيم فعلته الولايات المتحدة بحقنا.

وقال "أملي أننا بعد أن نجري محادثات مع بايدن عندما يتقلد المنصب، سنتخذ خطوات أكثر إيجابية بكثير ونعيد الأمر إلى مساره".

ويقام حفل تنصيب بايدن يوم 20 يناير/ كانون الثاني ليخلف دونالد ترامب.

توترت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشدة في 2019، عندما اشترت تركيا أنظمة دفاع روسية من طراز "إس 400"، مما دفع واشنطن إلى التهديد بفرض عقوبات عليها وتعليق مشاركتها في تصنيع وشراء المقاتلة الأميركية "إف 35".

واعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي قانونا للإنفاق الدفاعي بقيمة 738 مليار دولار، يدعو ترامب لفرض عقوبات على تركيا وعدم تسليمها مقاتلات "إف 35" لشرائها أنظمة الدفاع الروسية.