قبل تنصيب بايدن.. روسيا تنسحب من "السماوات المفتوحة"

أعلنت روسيا، الجمعة، أنها ستنسحب من اتفاقية السماوات المفتوحة، مشيرة إلى أن الاتفاقية باتت مهددة بشدة بعد انسحاب الولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة الروسية، قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 يناير/ كانون الثاني وسط مخاوف من بوادر سباق تسلح.
وينتهي أجل آخر اتفاقية كبيرة للأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن الشهر المقبل.
وانسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية السماوات المفتوحة (التي تسمح بتحليق طائرات استطلاع غير مسلحة فوق الدول الأعضاء) في نوفمبر/ تشرين الثاني، متهمة روسيا بانتهاكها وهو ما نفته موسكو.
وقالت روسيا في بيان، إنها قدمت اقتراحات محددة لبقية الأعضاء لتخفيف أثر الانسحاب الأمريكي، لكن هذه الاقتراحات لم تلق دعما من حلفاء واشنطن.
وأضافت، أنها ستبلغ بقية الدول الأعضاء رسميا بانسحابها بعد الانتهاء من إجراءات في الداخل لم تحددها بخصوص الانسحاب، ويستغرق إتمام عملية الانسحاب شهورا عادة.
"السماوات المفتوحة"، اتفاقية أُقرت عام 1992 في هلسنكي، من 27 من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وتتلخص أهداف الاتفاقية التي تضم اليوم 34 دولة، في تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة بين البلدان الأعضاء.
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