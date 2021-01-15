ترامب يخطط لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب بايدن

قال مصدر مطلع، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب الرئيس المنتخب في 20 من يناير/ كانون الثاني.

خطوة الرئيس المنتهية ولايته تأتي بعد ما كان يدرس مغادرة العاصمة في 19 من الشهر نفسه.

وأضاف المصدر، أن ترامب، الذي أعلن عن خططه لعدم حضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، يستعد لإقامة مناسبة وداع في قاعدة أندروز المشتركة، وهي قاعدة خارج واشنطن تضم طائرة الرئاسة.

وتابع المصدر لرويترز، أن ترامب سيتوجه بعد ذلك إلى منتجع مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وأكد ترامب في وقت سابق، أنه لن يحضر تنصيب خلفه في 20 يناير/كانون الثاني.

وكتب عبر حسابة على "تويتر": "إلى جميع من سألوا، لن أحضر مراسم التنصيب".

ونقلت "رويترز" عن مصادر، أنه "توجد مناقشات بالبيت الأبيض بشأن مغادرة ترامب واشنطن في اليوم السابق لحفل التنصيب المقرر في 20 يناير/كانون الثاني".

ورجحت المصادر أن تكون وجهة ترامب هي "السفر إلى منتجعه في فلوريدا".

وتعليقا على إعلان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، عدم حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير/كانون الثاني قال بايدن: "ترامب لا يصلح لتولي السلطة وعدم حضوره مراسم التنصيب أمر جيد".

وبإعلان ترامب، عدم حضوره حفل تنصيب خلفه، يضاف إلى قائمة 4 رؤساء تمردوا على التقليد العريق.