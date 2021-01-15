موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. صدمة سامسونج وعودة البيت الأبيض

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تعتزم شركة هواوي الصينية افتتاح متجر رئيسي في الرياض، ليكون أكبر متجر من نوعه خارج الصين.
أعلنت شركة نظم الاتصالات الأمريكية "كوالكوم" عن نيتها للاستحواذ على شركة تقنيات ناشئة، أسسها موظفون سابقون بشركة أبل.
على خطى أبل أطلقت سامسونج، أحدث هواتفها ضمن سلسلة Galaxy S وهما Galaxy S21 و+Galaxy S21، دون شاحن أو سماعة رأس.
أعلنت شركة "تويتر" أنها ستنقل الحسابات الرسمية التابعة للبيت الأبيض إلى إدارة جو بايدن عندما يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير.
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