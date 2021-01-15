موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة.. وجهات رخيصة وخسائر المطارات الأمريكية

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

ارتفع الأمل في التوجه للسياحة المستدامة في العديد من البلاد التي تشهد سياحة كثيفة، بعد صدمة تداعيات جائحة فيروس كورونا على القطاع.

توقعت المطارات الأمريكية أن تغرق في خسائر جائحة كورونا، وطلبت مزيدا من الدعم الحكومي، رغم حصولها على 12 مليار دولار فعلا.

استمتع برحلات سياحية مميزة، واختر واحدا من الأماكن السياحية الرخيصة الذي يمكنك الذهاب إليه في عام 2021.

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم الجمعة عن تخفيض بنسبة 20% على جميع درجات السفر على رحلاتها من القاهرة إلى الدوحة.

