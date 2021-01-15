تحقيق فرنسي في نشاط ساركوزي "المشبوه" بروسيا

فتح مكتب المدعي العام المالي الفرنسي تحقيقا بشأن "استغلال النفوذ" يستهدف النشاطات الاستشارية في روسيا للرئيس السابق نيكولا ساركوزي

وقالت المكتب إنه فتح تحقيقا مع رؤساء حول "استغلال النفوذ" وكذلك في "غسل جريمة أو جنحة"، لكنه لم يؤكد موعد فتح التحقيق، وكذلك، أكد مصدر مطلع على الأمر.

ووفقا لموقع "ميديابارت"، فإن محكمة مكافحة الفساد تحقق منذ صيف 2020، بعد تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات المالية "تراكفين"، في أسباب دفع شركة التأمين الروسية "ريسو غارانتيا" التي يديرها اثنان من المليارديرات الروس هما سيرغي ونيكولاي ساركيسوف، مكافأة مالية لساركوزي.

وأكد مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي لفرانس برس فتح تحقيق أولي بتهم "استغلال النفوذ" و"غسل جناية أو جنحة" دون تأكيد تاريخ فتح هذه التحقيقات التي بدأت بإخبار لجهاز الاستخبارات المالية.

وكتب الموقع "يسعى القضاء للتحقق مما إذا كان رئيس الدولة السابق قد تصرف كمستشار فقط، وهو ما سيكون قانونيا تماما، أو ما إذا كان قد شارك في نشاطات ضغط إجرامية محتملة نيابة عن رجلي الأعمال الروسيين".

والعقد الذي أبرم في العام 2019 يغطي سنوات عدة وينص على مبلغ 3 ملايين يورو. وكان نيكولا ساركوزي قد تلقى دفعة مقدارها 500 ألف يورو بموجب هذا العقد في أوائل العام 2020 على حسابه في بنك روتشيلد، وفقا للموقع.

وأعرب مقربون من ساركوزي عن "ارتياحهم التام" وأكدوا أن "الأنشطة الاستشارية" للرئيس السابق "تمت في إطار احترام القواعد القانونية والأخلاقية".

"ريسو غارانتيا" التي أسست عام 1991، هي واحدة من شركات التأمين الرائدة في روسيا، وهي متخصصة في التأمين على السيارات والدراجات النارية ولديها أكثر من 34 ألف وكيل في هذا البلد و11 مليون زبون.



في العام 2007، أبرمت شركة التأمين الفرنسية "أكسا" اتفاقا مع مساهمي المجموعة الروسية للحصول على حصة 36,7 % في هذه الشركة مقابل حوالى 810 مليون يورو.

وفقا لموقع "ميديابارت"، فإن "أكسا" هي زبون رئيسي لشركة المحاماة "ريالايز" التي أسسها نيكولا ساركوزي في العام 1987.