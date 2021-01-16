الرئيس الأمريكي يمنح العاهل المغربي وسام "الاستحقاق"

أعلن البيت الأبيض، السبت، في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى للعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وجاء في نص البيان "اليوم، منح الرئيس دونالد ترامب وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لصاحب الجلالة محمد السادس ملك المغرب، ويعد من الأوسمة المرموقة ونادرا ما يتم منحها، كما لا يمكن منحه إلا من قبل رئيس الولايات المتحدة".

وأضاف البيت الأبيض في بيانه "عادةً ما يتم منح وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لرؤساء الدول أو رؤساء حكومات البلدان الأخرى".

واستكمل "على مدى أكثر من عقدين من القيادة عمل الملك محمد السادس على تعزيز الشراكة العميقة والدائمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة في جميع المجالات".

وتابع البيان "لقد أعادت رؤيته وشجاعته الشخصية، بما في ذلك قراره باستئناف العلاقات مع دولة إسرائيل، تشكيل المشهد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل إيجابي ودخلت في حقبة جديدة من الأمن والازدهار لكل من بلداننا والعالم".



وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن ترامب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، مُعلناً أيضاً عزم بلاده فتح قنصلية بمدينة الداخلة هناك.



ووقّع الجانبان اتفاقيتين اقتصاديتين بحضور مسؤولين رفيعي المستوى عن الجانبين.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقع البلدان اتفاقاً عسكرياً يمتد لعشر سنوات يُتوقع أن ينتهي في العام 2030، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون العسكريين الثنائي.

وتربط البلدين علاقات متينة على مستويات عدة، منها التعاون الاستخباراتي والأمني، خاصة على مستوى مُحاربة الإرهاب الذي تُسجل المملكة المغربية فيه ريادة على المستوى الدولي.