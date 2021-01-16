بايدن مغردا من حسابه الرئاسي الجديد: انتظروني 20 يناير

أطلق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حسابًا جديدًا على موقع التدوين المصغر تويتر، ولم يتضح بالتحديد متى أنشأ بايدن هذا الحساب.

غرد بايدن، من حسابه الرسمي الجديد بأول تغريدة، قائلًا: "أيها الرفاق، سيكون هذا حسابي على تويتر الخاص بواجباتي الرسمية كرئيس. في تمام الساعة 12:01 ظهرًا يوم 20 يناير، سيصبح (POTUS)، حتى ذلك الحين، سأستخدم حسابي الحالي (@joebiden)".



ولم ترد حملة بايدن على الفور على طلب للتعليق، أو توضح مصير الحساب الرئاسي الرسمي، الذي سيرثه بايدن في 20 يناير/كانون الثاني، ولديه حاليًا نحو 33 مليون متابع.

وأكد تويتر أنه سينقل الحسابات الرسمية التابعة للبيت الأبيض إلى إدارة جو بايدن عندما يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني يناير.

وقال موقع تويتر الشهر الماضي، إن الحساب لن يحتفظ تلقائيًا بمتابعيه الحاليين، بل سيمنح تويتر متابعي الحساب خيار متابعة الحسابات تحت إدارة بايدن.

وتبدأ الحسابات الرسمية للرئيس دونالد ترامب والبيت الأبيض على تويتر، من الصفر عندما تنتقل إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.





ورأى موقع التدوينات القصيرة أن هذا الحذف قد يجنب الرئيس المتنخب الصدام الإلكتروني في بداية حكمه مع مؤيدي ترامب المتابعين حاليا لحساب الرئاسة.

وأفاد بأن هذا الإجراء سيتم تطبيقه على عدد من حسابات الحكومة الرسمية، مثل الحساب الرسمي لمجلس الوزراء، والحساب الرسمي لنائب الرئيس.

والأسبوع الماضي، كانت شركة التواصل الاجتماعي قد علقت بشكل دائم حساب ترامب وأرجعت قرارها إلى خطر المزيد من التحريض على العنف، وذلك بعد يومين فقط من اقتحام مثيري شغب مؤيدين لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، مما أدى إلى تعليق جلسة مشتركة للكونجرس ومقتل خمسة أشخاص.