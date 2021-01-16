تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 16 يناير 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16 يناير 2021، في شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.

ووفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية"، جاء بنك HSBC كأفضل بنك تبيع له الريال السعودي مقابل 4.17 جنيه، بينما جاء بنك مصر كأفضل بنك تشتري منه الريال مقابل 4.1887 جنيه.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي نحو 4.1651 جنيه للشراء، و4.1920 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف الريال السعودي نحو 4.0971 جنيه للشراء، و4.1887 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر (حكومي).

وتشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار في ظل توافر العملات الأجنبية، وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

وقال مجلس الوزراء المصري، الخميس، إن العجز الكلي للميزانية بلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1% قبل عام.

أسعار الدولار واليورو الإسترليني

سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي نحو 15.6264 جنيه للشراء، و15.7264 جنيه للبيع، وسجل اليورو نحو 18.9454 جنيه للشراء، و19.0730 جنييه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الإسترليني نحو 21.2988 جنيه للشراء، و21.4335 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وسجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي على شاشة البنك المركزي المصري نحو 4.2538 جنيه للشراء، و4.2819 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي نحو 51.4805 جنيه للشراء و51.8817 جنيه للبيع.