سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم السبت 16 يناير 2021

واصلت أسعار اليورو الأوروبي الانخفاض مقابل الدينار الجزائري اليوم السبت، في السوق غير الرسمية، لليوم الثاني على التوالي.

وشهدت تعاملات السوق السوداء الجزائرية، اليوم السبت، استقرار الدولار والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، فيما انخفض الجنيه الإسترليني.

ويختلف سعر صرف الدولار واليورو مقابل الدينار الجزائري باختلاف المناطق وتجار السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

أسعار السوق السوداء

وتراجع متوسط سعر اليورو في الجزائر بالسوق السوداء بشكل طفيف إلى نحو 217.46 دينار للشراء، و219.87 دينار للبيع، مقابل 218.71 دينار للشراء، و221.14 دينار للبيع، أمس، وفق وسائل إعلام محلية.

وظل سعر الدولار مستقرا عند 180 دينارا للشراء، مقابل 182 دينارا للبيع.

فيما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 244.58 دينار للشراء، و247.30 دينار للبيع، مقابل 246.13 دينار للشراء، مقابل 248.86 دينار للبيع أمس الجمعة.

موازنة 2021

ووقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قانون موازنة 2021، في أول نشاط له بعد عودته من ألمانيا، حيث قضى شهرين للعلاج من كوفيد-19.

ويتعرض الاقتصاد الجزائري لعدة مخاطر أهمها انخفاض مداخيل النفط، وعجز قياسي في الميزانية، واستنزاف مستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي، وأزمة السيولة وتراجع قيمة الدينار الجزائري.

وتوقعت الحكومة التي وعدت بخطة لإنعاش الاقتصاد، عجزا في موازنة 2021، قدره 270 مليار دينار (17.6 مليار يورو) مقابل 2380 مليار دينار في 2020 أو ما يعادل 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

الأسعار الرسمية

واستقر سعر الدولار مقابل الدينار لدى البنك المركزي، عند نحو 132.77 دينار للشراء، و132.78 دينار للبيع.

وظل سعر اليورو الأوروبي، عند مستوى 161.13 دينار للبيع، و161.17 دينار للشراء.

كما استقر سعر الجنيه الإسترليني، عند نحو 181.18 دينار للشراء و181.25 للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي الجزائري، عند نحو 35.38 دينار للشراء و35.39 دينار للبيع.

وسجلت العملة السعودية في السوق السوداء، نحو 47.98 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

كما ظل الدرهم الإماراتي، عند مستوى 36.14 دينار للشراء و36.15 دينار للبيع، فيما شهدت تعاملات السوق السوداء استقرار الدرهم الإماراتي عند 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

كما استقر سعر الدينار الكويتي، عند نحو 437.61 دينار للشراء، و438.24 دينار للبيع، وبلغ في السوق السوداء، نحو 593.51 دينار للشراء، و600.11 دينار للبيع.