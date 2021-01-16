توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، إلى أبوظبي في زيارة الإمارات هي الأولى في عام 2021.
وبحسب بيان للديوان الملكي الأردني، فإنه من المقرر أن يلتقي الملك عبدالله الثاني، خلال الزيارة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
من جانب آخر، أدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية، نائباً للملك عبدالله الثاني، بحضور هيئة الوزارة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حضر العاهل الأردني في أبوظبي قمة ثلاثية ضمت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وجاءت المشاركة حينها في القمة الثلاثية، بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فيما ناقشت عددا من الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاهل الأردني يتوجه إلى الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.