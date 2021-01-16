السعودية تعيد فتح سفارتها بالدوحة خلال أيام

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله أن العلاقات الدبلوماسية مع قطر ستتم استعادتها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي: "سنعيد فتح سفارتنا بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام".

وكشف الأمير فيصل بن فرحان أنه ناقش مع نظيره الأردني التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، ولدينا وجهات نظر مشتركة حيال ذلك.





ونوه إلى أن هناك اتفاقا مع نظيره الأردني على ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، موضحا أنه ناقش أيضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، قال وزير الخارجية الأردني إن بلاده تسعى لتطوير العلاقة مع مجلس التعاون الخليجي أمنيا وسياسيا واقتصاديا.

وأضاف وزير الخارجية الأردني أنه تجمع بلاده مع السعودية الكثير من المصالح المشتركة، قائلا: "موقفنا مع السعودية واحد بشأن القضية الفلسطينية، نريد سلاما عادلا شاملا قائما على حل الدولتين".

وشدد وزير الخارجية الأردني على أن أمن السعودية من أمن بلادنا، وندين الهجمات التي يشنها الحوثيون على السعودية باستمرار.