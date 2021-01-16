محمد بن زايد يستقبل العاهل الأردني

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، قوة العلاقات بين بلاده والأردن.

وقال ولي عهد أبوظبي إن "وشائج عميقة وعلاقات راسخة تجمع بين الإمارات والأردن، ونحرص على تعزيزها في مختلف المجالات لمصلحة شعبينا".



وأضاف ولي عهد أبوظبي القول: "مستمرون في التشاور مع العاهل الأردني حول القضايا العربية والإقليمية بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة" .





وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد استقبل/السبت/ ملك الأردن عبدالله الثاني بمطار أبوظبي لدى وصوله الإمارات في زيارة هي الأولى خلال هذا العام.

وكان بيان للديوان الملكي الأردني، قد أعلن أن الملك عبدالله الثاني، غادر عمان متوجها إلى أبوظبي في زيارة للإمارات.



وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حضر العاهل الأردني في أبوظبي قمة ثلاثية ضمت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وجاءت المشاركة حينها في القمة الثلاثية، بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فيما ناقشت عددا من الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.