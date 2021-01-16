بالصور.. آلاف النمساويين يحتجون على قيود كورونا

خرج الآلاف إلى شوارع فيينا، السبت، للاحتجاج على القيود المفروضة على الحياة العامة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في الوقت الذي أجرت فيه حكومة المستشار النمساوي سيباستيان كورتس مشاورات حول تمديد الإجراءات.
وردد المتظاهرون، الذين لم يضع كثيرون منهم الكمامات والذين كانوا يتجمعون بوسط المدينة، هتافات تطالب برحيل كورتس ورفعوا لافتات تندد بالقيود المفروضة.
وتفرض النمسا التي يبلغ عدد سكانها 8.9 مليون نسمة إجراءات العزل العام للمرة الثالثة، ولا تسمح سوى للمتاجر الأساسية بفتح أبوابها.
وسجلت البلاد ما يقرب من 390 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وما يقرب من 7000 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء العام الماضي.
وقال خبراء الصحة العامة بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين إن معدلات الإصابة مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن التفكير في تخفيف القيود في هذه المرحلة. ومن المقرر أن تعلن الحكومة خطواتها المقبلة غدا الأحد.
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