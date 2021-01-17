احتجاجات بـ6 مدن تونسية.. اشتباكات وقطع طرق

اندلعت مواجهات ليلية عنيفة مساء اليوم السبت بين الشرطة التونسية وشبان، في 6 مدن على الأقل من بينها العاصمة، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
تأتي المواجهات العنيفة مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، احتجاجا على الفقر وتفشي البطالة.
ونقلت رويترز عن شهود عيان في سوسة قولهم، إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين اغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات.
واندلعت احتجاجات عنيفة في عدة مناطق بالعاصمة من بينها حي التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي.
والاحتجاجات اختبار حقيقي لحكومة هشام المشيشي الذي قرر في وقت سابق اليوم السبت إجراء تعديل وزاري واسع شمل عدة وزارات من بينها الداخلية والعدل والطاقة.
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