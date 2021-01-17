نذير قبيل تنصيب بايدن.. مسلح بمحيط الكونجرس

أوقفت شرطة العاصمة واشنطن، رجلا مسلحا خلال محاولته عبور إحدى نقاط التفتيش المقامة في محيط مبنى الكونجرس حيث ستقام مراسم تنصيب جو بايدن.

وجاء في تقرير للشرطة أوردته شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أن ويزلي آلن بيلر كان موجودا مساء الجمعة عند نقطة تفتيش على مقربة من مبنى الكابيتول، مقر مجلسي النواب والشيوخ.



وعثرت الشرطة بحوزته على مسدس محشو وأكثر من 500 طلقة ذخيرة، وقد تم توقيفه.

وكانت سلطات واشنطن حولت العاصمة الأمريكية في الأيام الماضية لمنطقة أمنية، ونشرت حواجز إسمنتية وأسلاكا شائكة في المنطقة المحيطة بمقر الكونجرس الذي تعرّض في 6 يناير/ كانون الثاني لعملية اقتحام نفّذها مناصرون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وتخشى السلطات تجدد الاضطرابات على هامش تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وغالبا ما تكون مراسم التنصيب مناسبة لتدفّق مئات ملايين الأميركيين إلى العاصمة لحضور الحفل الذي يقام في الباحة الخارجية لمبنى الكابيتول.

لكن سيكون للمراسم هذا العام طعم خاص إذ ستكون الباحة الخارجية الكبيرة أمام الكونجرس مغلقة أمام العامة، ولن يسمح إلا لحاملي التصاريح بدخول المنطقة حيث ينتشر آلاف العسكريين.