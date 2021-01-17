بنس يبرز نجاحات إدارة ترامب.. أنهينا داعش وأوقفنا "عربدة" إيران

أبرز مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعض نجاحات إدارته، بشأن إيران ومكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط.

وقال بنس، في خطاب بقاعدة ليمور البحرية في ولاية كاليفورنيا، إنه "قبل سنوات من الآن كانت إيران والجماعات الإرهابية تعربد في الشرق الأوسط والآن انتهى هذا الأمر إلى حد كبير".

وتابع نائب الرئيس الأمريكي: "إدارتنا أعطت الأولوية لمكافحة الجماعات الإرهابية ونجحنا في القضاء على تنظيم داعش".

ولفت إلى أن "إيران أكبر راع للإرهاب في العالم ونجحنا في عزلها إلى حد غير مسبوق".





وتأتي تصريحات بنس قبيل 3 أيام على انتقال السلطة إلى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وسعت إدارة ترامب إلى لجم أنشطة إيران الإرهابية ودعمها للجماعات الإرهابية عبر تكثيف العقوبات عليها.