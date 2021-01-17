5 قتلى في هجوم مسلح بمكسيكو سيتي

أكدت السلطات المكسيكية، السبت، مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح بمدينة مكسيكو سيتي.

وقال مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي إنه فتح تحقيقا في الهجوم الذي وقع، مساء الجمعة، في بلدية ميجيل هيدالجو بالعاصمة المكسيكية.

وأضاف أنه "عثر على 3 قتلى في مسرح الجريمة بينما توفي 2 في المستشفى"، فيما يعتقد أن أحد الضحايا من عناصر عصابة "يونيون تيبيتو" المحلية.

وتعاني المدينة، الأكثر اكتظاظا بالسكان في المكسيك، والبالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، من ارتفاع معدلات الجريمة مثل باقي أنحاء البلاد.

ووفقا لأحدث الإحصاءات، فإنه يتم تسجيل ما يقرب من 100 جريمة قتل يوميا في المكسيك، التي يبلغ عدد سكانها 130 مليون نسمة.