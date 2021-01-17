سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 17 يناير 2021

واصل سعر الدولار في السودان خلال تعاملات صباح الأحد الارتفاع لدى السوق السوداء، وسط توقعات إصدار عملة محلية جديدة.

وسجل سعر الدولار في السودان، بالتعاملات المبكرة في السوق "السوداء" 278 جنيها مقابل 276 جنيها السبت، وفق وسائل إعلام محلية.

واستقر سعر الدولار لدى البنك المركزي السوداني عند 55.13 جنيه للشراء، و55.27 جنيه للبيع.

وكشف قيادي في الائتلاف الحاكم بالسودان، عن مناقشة تغيير العملة مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الماضية إبان اجتماعات اللجنة العليا للموازنة دون تحديد وقت معين لإجراء تلك العملية.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، في تصريحات صحفية، الأربعاء الماضي، إن كافة الجهات المعنية أكدت على ضرورة تغيير العملة.

وأكدت مصادر مطلعة أن هناك احتمالا قويا بأن تصدر الحكومة عملة محلية جديدة، ورهنت ذلك بموافقة وزير المالية المنتظر تعيينه في التشكيل الوزاري الجديد.

سعر اليورو والإسترليني

ولم يتغير سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية (السوداء) وسجل 333 جنيها، فيما بلغ السعر لدى بنك السودان المركزي 66.84 جنيه للشراء، و67.17 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني مسجلا 356 جنيها لدى السوق السوداء، فيما سجل لدى البنوك، نحو 74.99 جنيه للشراء و75.36 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي في السوق السوداء السودانية، إلى 74 جنيها، بينما سجل في البنك المركزي، نحو 14.66 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي في السوق غير الرسمية إلى 75 جنيها ،ولدى البنوك بلغ السعر 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 694 جنيها، فيما سجل لدى البنك المركزي السوداني، نحو 181.20 جنيه للشراء، و182.11 جنيه للبيع.