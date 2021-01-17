مقتل قاضيتين في هجوم مسلح بكابول

أسفر هجوم مسلح، صباح الأحد، على سيارة في منطقة قلعة فتح الله في الحي العاشر بالعاصمة الأفغانية، كابول، عن مقتل سيدتين وإصابة السائق.
وقال مصدر أمني، إن "التحقيقات الأولية أظهرت مقتل قاضيتين وإصابة سائقهما في الحادث".
ولم تقدم الشرطة مزيدًا من التفاصيل حول هوية الضحايا أو الحادث.
ولم تعلن أي جماعة ، بما في ذلك طالبان، مسؤوليتها عن الهجوم.
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