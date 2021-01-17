سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 17 يناير 2021.. زيادة جديدة

زاد سعر الدولار في لبنان خلال التعاملات الصباحية اليوم للسوق غير الرسمية للعملة، رغم ضعف الطلب بسبب حالة الطوارئ الصحية في البلاد.

وتراوح سعر الدولار في لبنان خلال تعاملات هذه السوق ما بين 8840 - 8890 ليرة لبنانية لكل دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

ومن ضمن الضغوط على العملة، إعلان لبنان الإقفال التام لمواجهة وباء كورونا بعد ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المرضى.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أعلن إثر اجتماع استثنائي عقده الإثنين الماضي برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حالة "طوارئ صحية".

واتخذ سلسلة تدابير مشددة لأول مرة أهمها فرض حظر تجول بدءاً من صباح الخميس حتى 25 من الشهر الجاري، مع استثناءات تطال العاملين في القطاع الصحي ومرافق ومنشآت حيوية والعسكريين والصحفيين، على أن تغلق الشركات الخاصة وفروع المصارف والمؤسسات والمدارس أبوابها.



البنك المركزي

وبقي سعر الدولار في البنك المركزي عند 1507.5 دولار، للسلع الأساسية فقط.

بينما حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

ا لصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ويتصاعد الحديث حول تحرير سعر الليرة اللبنانية، الأمر الذي سيطر على تعاملات السوق السوداء للدولار في بيروت وعدد من الضواحي في لبنان.

ووافق البنك الدولي على تقديم مساعدات طارئة لفقراء لبنان بقيمة 246 مليون دولار على شكل تحويلات مالية.

وتستهدف المساعدات نحو 786 ألف لبناني يعيشون في الفقر ويرزحون تحت وطأة أزمتين اقتصادية وصحية خانقتين تشهدهما البلاد.