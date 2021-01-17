أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 17 يناير 2021

على نحو طفيف زادت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد ، وسط ترقب لاتجاهات الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

وانخفضت أسعار الذهب عالميا لدى آخر إغلاق - الجمعة- بأكثر من واحد بالمئة فيما تواصل صعود الدولار ملقيا بظلاله على الإقبال على الذهب باعتباره أداة للتحوط ضد التضخم، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن حزمة تحفيز جديدة بقيمة 1.9 مليار دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية نحو 220.39 ريال (58.77 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) نحو 192.84 ريال (51.43 دولار).



بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية 165.30 ريال (44.08 دولار)، أما جرام الذهب عيار 14 فسجل نحو 128.56 ريال (34.28 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية في السعودية نحو 6855.50 ريال (1828 دولارا).

أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فسجل 1542.23 ريال (410.40 دولار)

الذهب عالميا

وهبط السعر الفوري للذهب واحدا بالمئة لدى آخر إغلاق- الجمعة- إلى 1827.9 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن كان قد انخفض في وقت سابق من اليوم بما يصل إلى 1.3 بالمئة، في حين جرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب على انخفاض 1.2 بالمئة عند 1829.9 دولار.

و قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة ستصل قيمتها إلى 6 تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركة الأمير محمد بن سلمان في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعاء الماضي، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلوا 28 قطاعًا و36 دولة.

وأوضح ولي العهد السعودي أنه سيتم تمويل 85 % من هذا البرنامج الاقتصادي الضخم من قبل صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي، فيما ستكون النسبة المتبقية من خلال تحفيز رأس المال الأجنبي من دول الخليج وكافة دول العالم، للدخول في استثمارات القطاعات الواعدة والقطاعات التقليدية ذات الكفاءة، في ظل اعتزام المملكة الارتقاء لموقع الريادة في الطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة والسياحة والنقل والترفيه والرياضة.