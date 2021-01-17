ساعة جديدة من هواوي.. ببطارية تدوم 10 أيام

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق الإصدارات الخاصة New Year Edition الجديدة من ساعتها الذكية Watch GT 2 Pro وWatch Fit.

وأوضحت هواوي الصينية، اليوم الأحد، أن الإصدارات الخاصة الجديدة تمتاز بالأساور الأنيقة والتصميم الحصري لواجهة الساعة الذكية.

وقالت هواوي، إن الإصدار الخاص من الساعة Watch GT 2 Pro يأتي بشاشة OLED مستديرة قياس 1.39 بوصة وبدقة الوضوح 454 x 454 بيكسل ومزودة بزجاج الياقوت للحماية من الخدوش، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى أسبوعين، وتزخر بمستشعر SpO2 وأكثر من 100 وضع ضبط للتمارين الرياضية.

كما يأتي الإصدار الخاص من الساعة الذكية هواوي Watch Fit بشاشة AMOLED مستطيلة قياس 1.64 بوصة وبدقة وضوح 456 x 280 بيكسل.

وتمتد فترة تشغيل البطارية حتى 10 أيام وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مستشعر قياس معدل نبضات القلب ومستشعر SpO2.

وأعلنت الشركة الصينية عن طرح الإصدارات الخاصة الجديدة في الأسواق العالمية بدءا من 15 يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أنها لم تفصح عن أية بيانات بخصوص أسعار الساعات الذكية الجديدة في أسواق المنطقة العربية.