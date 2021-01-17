سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 17 يناير 2021.. الليرة تتراجع

ارتفع سعر الدولار أمام الليرة السورية، اليوم الأحد، بنحو 5 ليرات في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، فيما استقر السعر الرسمي.

كذلك، تراجعت الليرة السورية أمام الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، واليورو والجنيه الإسترليني.

وزاد سعر الدولار في سوريا بالسوق السوداء إلى 2870 ليرة للشراء و2895 ليرة للبيع، مقابل 2865 ليرة للشراء، و2890 ليرة للبيع، أمس.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.

ويمر الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

وكشفت دراسة حديثة عن ارتفاع نسبة الفقر في سوريا إلى نحو 86% بنهاية 2019.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر صرف اليورو لدى السوق السوداء 3462 ليرة للشراء و3497 ليرة للبيع، مقابل 3465 ليرة للشراء و3501 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 3890 ليرة للشراء و3934 ليرة للبيع، مقابل 3888 ليرة للشراء و3932 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية 763 ليرة للشراء و773 ليرة للبيع، مقابل 762 ليرة للشراء و771 ليرة للبيع، أمس.

كما سجل الدرهم الإماراتي في السوق السوداء السورية 779 ليرة للشراء و788 ليرة للبيع، مقابل 777 ليرة للشراء و787 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي 9467 ليرة للشراء و9575 ليرة للبيع، مقابل 9438 ليرة للشراء و9546 ليرة للبيع، أمس.