نجيب ساويرس لـ"دوت الخليج الإخبارية": هذا سبب رفضي لمسار القطار السريع بمصر

تمسك رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس برأيه حول ضرورة أن ينطلق القطار فائق السرعة من القاهرة أو الغردقة.

وقال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن انطلاق القطار فائق السرعة من القاهرة أو الغردقة يحقق الجدوى الاقتصادية من فكرة إنشائه بشكل فعال.



وأضاف: لم يتم التواصل حتى الآن مع وزارة النقل في مصر بشأن تفاصيل مسار المشروع من أي زاوية.





وأعلنت مصر، الأسبوع الماضي، أنها اتفقت مع شركة "سيمنز" العالمية على إنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع في مصر بطول ألف كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار.

وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعرض اتفاقا نهائيا مع سيمنز الألمانية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي بطول ألف كيلومتر تتكلف 360 مليار جنيه (23 مليار دولار).

وكان وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير قد رد على تساؤل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، حول الطريق الذي سيأخذه القطار الكهربائي السريع الجديد.





وقال الوزير، في تصريحات متلفزة عبر قناة "mbc مصر": "المهندس نجيب ساويرس صديق عزيز، وهو فقط يريد أن يبدأ القطار السريع من الغردقة من أجل مدينة الجونة، وهذا حقه".

وقال وزير النقل المصري ممازحا ساويرس: "وأنا بطمنه، القطار هيروح الغردقة، لكن هندفعك ثمن المحطة بتاعة الجونة".

ولفت إلى أن "شركة أوراسكوم (المملوكة لعائلة ساويرس)، تشارك مع سيمينز الألمانية في تنفيذ المشروع".

وأشار الوزير إلى أن "مدة رحلة القطار من مدينة الغردقة إلى مدينة الأقصر، ساعتين فقط، بهدف نقل الفوسفات، والألومنيوم، وواردات ميناء سفاجا عبر، وهدف آخر لخدمة السائحين"، في حين أكمل شرحه عن القطار، وأوضح تفاصيل أخرى عن مساراته، مشيرا إلى أن "المرحلة الثانية من القطار الكهربائي ستمتد إلى الغردقة وسفاجا وقنا والأقصر".





من جهتها، كشفت شركة سيمنز الألمانية أن تكلفة المرحلة الأولى من القطار السريع في مصر "السخنة- العلمين" ٣ مليارات دولار والتي تبلغ ٤٦٠ كيلومترا، تشمل الوحدات المتحركة "القطارات" الإشارات، هندسة السكة، مؤكدة أن المرحلة سيتم تنفيذها في ٢٤ شهرا ومن المخطط افتتاحها في مطلع عام ٢٠٢٣.

كما تم توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة القومية للأنفاق، وشركة سيمنس لنظم النقل، بالإضافة لشركتي أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب على مذكرة تفاهم لتصميم وإقامة وإجراء أعمال التشغيل التجريبي لأول منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر.

وكان رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، غرد عبر "تويتر" متسائلا: "حد فاهم القطار السريع ده ليه من دوت الخليج السخنة للعلمين.. مش من القاهرة مثلا أو الغردقة؟"