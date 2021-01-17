إم جي تدخل سباق الـSUV بسيارة هجين جديدة.. شاهد المواصفات

أعلنت العلامة التجارية إم جي، التابعة لمجموعة SAIC الصينية، عن سيارتها EHS الجديدة المعتمدة على نظام الدفع الهجين Plug-in.

وأوضحت "إم جي" أن السيارة الجديدة المصنفة ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV تأتي بطول 4.57 متر، وتسع 5 مقاعد وما يصل إلى 1375 لترا من الحقائب والأمتعة.

وتعتمد السيارة على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 119 كيلووات و162 حصانا مع آخر كهربائي بقوة 90 كيلووات، مع بطارية سعة 16.6 كيلووات ساعة، تكفي السيارة لبلوغ مدى السير 52 كلم، ويستغرق شحنها 4.5 ساعة.

وبتضافر جهود المحركين تصبح القوة 190 كيلووات و358 حصانا مع عزم الدوران الأقصى 370 نيوتن متر، ويكفي هذا لبلوغ تسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في 6.9 ثانية فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 190 كلم.

وتزخر السيارة بكشافات عاملة بتقنية LED وأجهزة رقمية وشاشة لمسية ونظام ملاحة ومحدد مسافة الأمان ومساعد الحفاظ على حارة السير وكاميرا 360 درجة.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود 1.9 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 43 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.