"المؤسسة العربية المصرفية" يشتري بلوم مصر.. صفقة تصحيح

أعلن بنك "المؤسسة العربية المصرفية" البحريني توقيع اتفاقية مع بنك لبنان والمهجر للاستحواذ على حصته البالغة 99.4% في بنك بلوم مصر.

وتخضع الصفقة للموافقة من قبل المصرف المركزي المصري والبنك المركزي اللبناني، بالإضافة إلى بعض السلطات التنظيمية الأخرى في كل من مصر والبحرين.

ويتوقع إتمام الصفقة بشكل نهائي في النصف الأول من عام 2021.

ويبلغ المبلغ المعروض من قبل "المؤسسة العربية المصرفية" Bank ABC لقاء استحواذ 100% من بنك بلوم مصر 6.7 مليار جنيه مصري (427 مليون دولار)

وعلّق سعد أزهري، رئيس مجلس إدارة و مدير عام BLOM BANK SAL: "تؤكد هذه الصفقة حرصنا الدائم على مصلحة المصرف وكل المعنيين به. ستمكّن هذه الصفقة BLOM BANK SAL من الامتثال لتعاميم المصرف المركزي اللبناني التي تطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان زيادة رأسمالها بنسبة 20%.

وقال الدكتور خالد كعوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: "يمثل الاستحواذ على بنك بلوم مصر فرصة فريدة لبنك ABC في إطار تحقيق التزامنا الاستراتيجي بالتوسع في أعمالنا الأساسية عن طريق الاستحواذ على أصول استراتيجية هامة ذات إمكانات فريدة".

وأوضح: ستوفر لنا هذه الخطوة منصة مصرفية عريقة تتمتع بمكانة كبيرة وتمتلك مقومات نمو مستقبلية هائلة في أحد أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة. لدينا علاقات نشطة وفعالة مع مختلف الجهات الرقابية المعنية، وسنسعى إلى العمل على الحصول على موافقتها جميعاً لاستكمال هذه الصفقة وفق الأصول المرعية وبأقصى سرعة ممكنة.

وأضاف: "على أثر ذلك، سنتطلع قدماً للعمل مع فريق عملنا الجديد في بلوم مصر بهدف توحيد الجهود لتحويل اتحاد بنك ABC مصر وبنك بلوم مصر إلى كيان مصرفي جديد وقوي في القطاع المصرفي المصري".

وقالت المؤسسة العربية المصرفية إنها تضطلع بمستوى كبير من الأعمال في مصر، والتي تعد سوقًا استراتيجيًا رئيسيًا لها، بعد أن رسخ بنك ABC وجوده من خلال الاستحواذ على بنك مصر العربي الأفريقي في عام 1999. أضافت أنها تعمل حاليًا من خلال بنك ABC في مصر، والذي ينتشر عبر 27 فرعًا في البلاد.

وقالت إن بنك بلوم مصر سيسهم في رفع البصمة المصرية لبنك ABC ، والتي تتماشى تمامًا مع استراتيجية بنك ABC “ليكون البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.