HTC تعود للأضواء بهاتف متطور.. اقتصادي يدعم الـ5G

أعلنت شركة إتش تي سي، التايوانية، اليوم الأحد، إطلاق هاتفها الذكي Desire 21 Pro 5G الجديد من الفئة المتوسطة.

أوضحت HTC أن جهازها الجديد يأتي بتصميم أنيق وتجهيزات تقنية متطورة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.



وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة LCD قياس 6.7 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 1080 بيكسل ومعدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز، وينبض بداخله معالج كوالكوم Snapdragon 690 مع مودم الجيل الخامس 5G.

وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت مع ذاكرة داخلية فلاشية سعة 128 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

وتروج الشركة التايوانية لهاتفها الذكي الجديد من خلال كاميرا رئيسية على الجانب الخلفي تعمل بدقة 48 ميجابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميجابيكسل مع مستشعري الماكرو والعمق بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما، وتعمل الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

ويأتي هاتف إتش تي سي الجديد في جسم نحيف لا يتعدى سُمكه 9.4 ملم ولا يزيد وزنه على 205 جرامات، ويدعم الهاتف الذكي الجديد شبكة الواي فاي 5 وتقنية البلوتوث 5.1 وتقنية اتصالات المجال القريب NFC، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ساعة، وتتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C وبقدرة 18 وات.

ولم تفصح شركة إتش تي سي عن أية بيانات بخصوص طرح هاتفها الذكي الجديد في الأسواق العالمية أو أسعاره المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.