سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الأحد 17 يناير 2021.. تراجع طفيف

تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار الجزائري اليوم الأحد، في السوق غير الرسمية، لليوم الثالث على التوالي.

وبلغ متوسط سعر اليورو في الجزائر بالسوق السوداء، 208 دنانير للشراء مقابل 210 للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

كما تراجع سعر الدولار في هذه السوق مسجلا 169 دينارا للشراء، و170 للبيع.

وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 225.58 دينار للشراء، و229.30 دينار للبيع.

الأسعار الرسمية

واستقر سعر الدولار مقابل الدينار لدى البنك المركزي، عند نحو 132.77 دينار للشراء، و132.78 دينار للبيع.

وظل سعر اليورو الأوروبي، عند مستوى 161.13 دينار للبيع، و161.17 دينار للشراء.

كما استقر سعر الجنيه الإسترليني، عند نحو 181.18 دينار للشراء و181.25 للبيع



أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي الجزائري، عند نحو 35.38 دينار للشراء و35.39 دينار للبيع.

وسجلت العملة السعودية في السوق السوداء، نحو 44.98 دينار للشراء، و46.52 دينار للبيع.

وبلغ متوسط الدرهم الإماراتي 44.14 دينار للشراء و46.15 دينار للبيع في تعاملات السوق السوداء وفي البنوك بلغ 36.14 دينار للشراء، و36.15 دينار للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي، عند نحو 437.61 دينار للشراء، و438.24 دينار للبيع، وبلغ في السوق السوداء، نحو 593.51 دينار للشراء، و600.11 دينار للبيع.

ويتعرض الاقتصاد الجزائري لعدة مخاطر أهمها انخفاض مداخيل النفط، وعجز قياسي في الميزانية، واستنزاف مستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي، وأزمة السيولة وتراجع قيمة الدينار الجزائري.