البرلمان العربي عن تقارير "هيومان رايتس": مضللة

انتقد البرلمان العربي، تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش عن أوضاع حقوق الإنسان في دول عربية، واصفا إياه بأنه "كاذب ومضلل".

وأدان عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، ما تضمنه التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" لعام 2021، عن أوضاع حقوق الإنسان في دول عربية.



وأضاف في بيان، تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، أن المنظمة تستهدف تشويه صورة الأوضاع الداخلية في الدول العربية دون أن تقدم في المقابل دلائل حقيقية لما تدعيه من اتهامات قائمة على الكذب والتضليل.

وقال البيان إنه "يتناقض بشكل كبير مع الضوابط الأساسية التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة لرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان، والتي ابتعدت عنها المنظمة في إعداد التقرير الخاص بها".

وأردف العسومي أن البرلمان العربي ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية وتصحيح أي أوضاع خطأ في هذا المجال، ولكنه ضد النهج المغلوط والمشبوه الذي تتبناه منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تناولها لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية.

واعتبر في هذا الصدد أن المنظمة تعتمد بشكل واضح على تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان في الدول العربية وتوظيف هذه القضايا في الابتزاز السياسي، وهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً ويعتبر تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية.

كما أبرز أن هذه التقارير المُسيسة -بحسب البيان- تخدم الأجندات الخارجية للمنظمات الإرهابية والمتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن منظمة "هيومان رايتس ووتش"، دأبت على الابتعاد عن المهنية والحرفية في عملها، مشيراً إلى أنه "كان الأولى بها أن ترصد وتركز على الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها حقوق الإنسان في الدول العربية بسبب الجرائم والعمليات الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، خاصة في مناطق الصراعات والأزمات".

وأكد العسومي أن تقييم حالة حقوق الإنسان بشكل عام يجب أن يتم وفق ضوابط مهنية تستند إلى المعايير الدولية المتعارف عليها والمعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة حتى تكتسب المصداقية



وأضاف: "هناك هيئات ومؤسسات وطنية ومنظمات مجتمع مدني في الدول العربية معنية بهذا الأمر وتُصدر تقارير سنوية بشأن تقييم منظومة حقوق الإنسان مشفوعة بالتوصيات التي تهدف إلى الارتقاء بهذه المنظومة".