لن يترك الحقيبة النووية.. كيف سيغادر ترامب البيت الأبيض؟

بسجادة حمراء و21 طلقة واستعراض عسكري؛ يغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض صباح يوم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب يخطط "للحظة واحدة وأخيرة كقائد" لدى مغادرته البيت الأبيض، رغم "الوصمة المخزية" بمحاولة عزله مرتين.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه "في صباح يوم 20 يناير، وقبل حفل تنصيب جو بايدن، من المتوقع أن ينظم البيت الأبيض حفل مغادرة كبيرا لترامب، قد يتضمن استعراض ثلة من الحراس وفرقة عسكرية و21 طلقة نارية وسجادا أحمر".

وعلى عكس دخوله إلى البيت الأبيض، فإن ترامب لن يفعل مع عائلة بايدن كما فعل باراك أوباما وزوجته ميشال معه، حيث إنه لن يحضر حفل التنصيب ولن يكون بداخله لدى وصول بايدن إلى البيت الأبيض.

ويقول حلفاء ترامب، وفق "سي إن إن"، إنه بعد اقتحام مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي، فإنه من المفضل أن يحصل الأمر بهذه الطريقة.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يحضر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي حفل تنصيب بايدن، وفق "سي إن إن".

وأشارت إلى أن بنس أصبح القائم بأعمال رئيس الدولة حيث اتصل بكامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب وهنأها وهو ما لم يفعله ترامب، كما شكر أعضاء الحرس الوطني على حماية مبنى الكونجرس.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر معني بالتخطيط لمغادرة ترامب قوله إن " ترامب ليس لديه أي التزامات في جدوله بعد وصوله إلى بالم بيتش، مقر إقامته، يوم حفل تنصيب بايدن".

واختمت الشبكة تقريرها بالإشارة إلى أن أحد الأشياء التي لن يكون ترامب قادرا على القيام بها هي التغريد، إذ أكد شركة "تويتر" أكدت أن حساب ترامب سيبقى معلقا حتى بعد مغادرته المنصب.

الحقيبة النووية

وعن مصير الحقيبة النووية قالت وسائل الإعلام الأمريكية إن دونالد ترامب سيحتفظ بـ"الحقيبة النووية" أثناء مغادرته واشنطن العاصمة صباح الأربعاء المتزامن مع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، بحسب "روسيا اليوم"، إن ترامب سيحتفظ بالحقيبة، لكن مصدرا قال لشبكة "CNN" إن المكتب العسكري للبيت الأبيض لديه حقيبة ثانية ستبقى في واشنطن العاصمة ليستخدمها بايدن، مشيرا إلى أنه وأثناء تنصيب الرئيس الجديد سيتم إلغاء تنشيط رموز الحقيبة النووية التي يحملها ترامب.

وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" أن ترامب سيسافر صباح يوم 20 يناير قبيل تنصيب بايدن، لأنه لا يريد السفر كرئيس سابق وطلب استعارة طائرة الرئاسة من بايدن.

وعادة ما يأخذ الرؤساء المنتهية ولايتهم مروحية عسكرية من البيت الأبيض إلى قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند ثم يطيرون في طائرة حكومية.

ومن المقرر أن يؤدي بايدن اليمين حوالي منتصف نهار الأربعاء المقبل وسط حضور أمني مكثف تحسبا لتكرار أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن ترامب يعتزم السفر إلى منتجع مار إيه لاغو في فلوريدا لبدء حياته بعد الرئاسية.

وتعليقا على إعلان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، عدم حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير/كانون الثاني قال بايدن: "ترامب لا يصلح لتولي السلطة وعدم حضوره مراسم التنصيب أمر جيد".

وبإعلان ترامب، عدم حضوره حفل تنصيب خلفه، يضاف إلى قائمة 4 رؤساء تمردوا على التقليد العريق.