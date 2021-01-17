انتخابات أوغندا.. المعارضة تدين تحديد إقامة زعيمها وترفض النتائج

قال حزب زعيم المعارضة في أوغندا بوبي وأين، الأحد، إنه يستعد للطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، وأدان تحديد إقامة واين وزوجته.

وفي مؤتمر صحفي، قال ماثياس مبوجا من حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه واين "لدينا أدلة على حشو الصناديق ببطاقات الاقتراع (المزورة لمصلحة موسيفيني) وأشكال أخرى من التجاوزات الانتخابية وبعد تجميعها سنتخذ جميع الإجراءات التي يسمح بها القانون للطعن في هذا التزوير".



وأعلنت لجنة الانتخابات أمس السبت فوز موسيفيني في الانتخابات التي أجريت يوم الخميس بعد أن أظهر الفرز النهائي حصول الرئيس يوويري موسيفيني على 59% من الأصوات مقابل 35% لواين.

وهنأت اللجنة الأوغنديين بنجاح العملية الانتخابية وسلميتها.

وأصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا بيانين أمس السبت دعتا فيهما إلى التحقيق في تقارير التزوير وأمور أخرى تثير القلق في العملية الانتخابية.

وبعد إعلان فوزه قال موسيفيني (76 عاما) الذي يحكم أوغندا منذ 1986، وهو أحد أطول الرؤساء الأفريقيين بقاء في الحكم، إن الانتخابات يمكن أن تكون "الأكثر خلوا من التزوير" في تاريخ أوغندا.