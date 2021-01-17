فور وصوله موسكو.. معارض بوتين في قبضة الشرطة

اعتقلت الشرطة الروسية، الأحد، المعارض أليكسي نافالني عند منطقة فحص الجوازات لدى عودته من برلين إلى موسكو.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن سلطة السجون الروسية أكدت قيام الضباط باحتجاز نافالني المنتقد البارز للرئيس فلاديمير بوتين.

ويواجه نافالني قائمة متزايدة من المشاكل القانونية في الداخل، بما في ذلك قضايا جنائية منفصلة بتهمتي التشهير والاحتيال، وهي اتهامات قد تؤدي لسجنه ثلاث سنوات ونصفا.





ونهاية الشهر الماضي أعلنت السلطات الروسية فتح تحقيق في "احتيال واسع النطاق" بحق نافالني.

وقالت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، في بيان، إنّ شبهات تحوم حول إنفاق نافالني مبلغ 356 مليون روبل (3,9 مليون يورو حسب سعر الصرف الحالي) لأغراض شخصية، كان مصدرها تبرعات جمعتها عدة منظمات، خصوصاً جمعيات تكافح الفساد أو معنية بحماية حقوق الإنسان.







من جانبها قامت الشرطة الروسية بالقبض على أنصار نافالني الذين ينتظرون وصوله بمطار موسكو.

وتعرض نافالني في ألمانيا للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" في هجوم قالت بريطانيا ودول غربية أخرى إن روسيا، التي تنفي ارتكاب أي مخالفات، عليها الرد على تساؤلات مهمة بشأنه.