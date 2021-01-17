إصابة 3 أشخاص جراء سقوط مقذوف حوثي بجازان السعودية

أصيب 3 أشخاص بينهم رجل وطفلان في سقوط قذيفة حوثية على مدينة جازان السعودية.

وقال نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان، إن مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان.



وأضاف أن،الهجوم نتج عنه إصابة 3 مدنيين بإصابات مختلفة نتيجة تطاير الشظايا، مشيرا إلى أنه تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، منهم حالة واحدة حرجة، وحالتان مستقرتان.

وأشار إلى أن الشظايا تسببت أيضا في تضرر مركبة مدنية كانت في الموقع، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات من قبل الدفاع المدني السعودي.

والجمعة، دمرت الدفاعات الجوية للتحالف العربي في اليمن 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

وأكد التحالف أخيرا أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مسؤولة عن هجوم مطار عدن الدولي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ودأبت مليشيا الحوثي على استخدام الصواريخ والألغام سواء البحرية أو الأرضية المصنوعة إيرانيا، بكثرة ونشرها في مختلف أنحاء اليمن لحصد أرواح المدنيين في مختلف المناطق، فضلا عن تعطيل مصادر الرزق وحرمان المئات من مصادر عيشهم في الزراعة والرعي والاصطياد.

وثمن معين عبدالملك، رئيس الوزراء اليمني، دور التحالف العربي بقيادة السعودية، مؤكدا أنه أنقذ اليمن من التفكيك.