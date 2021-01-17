أصيب 3 أشخاص بينهم رجل وطفلان في سقوط قذيفة حوثية على مدينة جازان السعودية.
وقال نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان، إن مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان.
وأضاف أن،الهجوم نتج عنه إصابة 3 مدنيين بإصابات مختلفة نتيجة تطاير الشظايا، مشيرا إلى أنه تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، منهم حالة واحدة حرجة، وحالتان مستقرتان.
وأشار إلى أن الشظايا تسببت أيضا في تضرر مركبة مدنية كانت في الموقع، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات من قبل الدفاع المدني السعودي.
والجمعة، دمرت الدفاعات الجوية للتحالف العربي في اليمن 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية.
وأكد التحالف أخيرا أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مسؤولة عن هجوم مطار عدن الدولي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ودأبت مليشيا الحوثي على استخدام الصواريخ والألغام سواء البحرية أو الأرضية المصنوعة إيرانيا، بكثرة ونشرها في مختلف أنحاء اليمن لحصد أرواح المدنيين في مختلف المناطق، فضلا عن تعطيل مصادر الرزق وحرمان المئات من مصادر عيشهم في الزراعة والرعي والاصطياد.
وثمن معين عبدالملك، رئيس الوزراء اليمني، دور التحالف العربي بقيادة السعودية، مؤكدا أنه أنقذ اليمن من التفكيك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 3 أشخاص جراء سقوط مقذوف حوثي بجازان السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.