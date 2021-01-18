تباينت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 18 يناير 2021، مع انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا لدى آخر إغلاق الجمعة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية عند 220.61 ريال (58.81دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) نحو 193.04 ريال (51.46 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية فسجل نحو 165.46 ريال (44.11 دولار)، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 128.69 ريال (34.31 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية في السعودية نحو 6,861 ريال (1,829 دولارا)، أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فسجل 1,544 ريال ريال (411.68 دولار).

وعالميا، هبط السعر الفوري للذهب 1% لدى آخر إغلاق- الجمعة- إلى 1827.9 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن كان قد انخفض في وقت سابق من اليوم بما يصل إلى 1.3%.

وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب على انخفاض 1.2% عند 1829.9 دولار.

وسجل القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية نموا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسط تعافي النشاط الاقتصادي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأظهر مسح، أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يواصل نموه للشهر الرابع على التوالي.

وصعد مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في السعودية المُعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.0 في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 54.7 نوفمبر/تشرين الثاني السابق له. ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش.

وكان تحسن أوضاع النشاط الأقوى في 13 شهرا، مع تسجيل الإنتاج والطلبيات الجديدة أعلى معدل زيادة في 2020 بدعم من طلب محلي أقوى وخصومات للأسعار في بعض الشركات.