اليوم.. انطلاق أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021 بمشاركة دولية

تنطلق اليوم الإثنين، أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة، افتراضيا، والتي تركز على صياغة أجندة التعافي الأخضر ما بعد جائحة "كوفيد - 19".

وتستمر أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة - المنصة العالمية المعنية بتسريع وتيرة التنمية المستدامة والذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" - حتى 21 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتسلط الدورة الحالية، التي تعقد في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة يمر بها العالم، الضوء على أهمية الاستثمار في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي باتت حاجة ملحّة بالنسبة للدول والحكومات خصوصاً في ضوء ازدياد حجم التحديات المرتبطة بتحقيقها.

كما تتضمن أجندة أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة سلسلة من الفعاليات الافتراضية رفيعة المستوى والتي تشمل قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، والجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام.





وتشمل الأجندة منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، والمنتديات الافتراضية لمنصة "شباب من أجل الاستدامة"، بالإضافة إلى منتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل.



و تتضمن قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تستضيفها "مصدر" في 19 يناير/كانون الثاني الجاري ثلاث جلسات مدة كل واحدة منها ساعتان وتركز على ثلاثة محاور هي إعادة عجلة الحياة للدوران وتعزيز المسؤولية والتفاعل وممارسة الأعمال والاستثمار.

وسيتم التطرق من خلال كل محور إلى القضايا والموضوعات الرئيسية التي من شأنها إفساح المجال أمام العديد من الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية لتحقيق التعافي الأخضر ما بعد جائحة "كوفيد-19".



آيرينا

ويشهد أسبوع أبوظبي للاستدامة انعقاد الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وهي منظمة حكومية دولية تدعم البلدان في انتقالها واعتمادها الطاقة المستدامة، وتضم 161 من الدول الأعضاء و22 دولة قيد الانضمام سعياً للتحول لقطاع طاقة مستدام في المستقبل.