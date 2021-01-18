التحفيز الأمريكي يرفع أسعار الذهب.. الأوقية صوب 1840 دولارا

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بعد أن سجلت أدنى مستوى خلال شهر ونصف في وقت سابق من الجلسة.

وتلقت أسعار الذهب الدعم من فرص إقرار حزمة أمريكية ضخمة للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا، الأمر الذي طغى على صعود الدولار وعزز من جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم.



وبحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5% إلى 1836.29 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه إلى 1809.90 دولار، أدنى مستوى له منذ الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2020.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% لتسجل 1836.80 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجيي السوق العالمية لدى أكسي، "سوق الذهب مازالت مدعومة نسبيا عند هذه المستويات، إذ أن صعود الدولار الأمريكي في الوقت الحالي يتعلق أكثر بالبحث عن ملاذ آمن، وليس تحولا ملحوظا صوب دولار أقوى."

وتابع "التحفيز الأمريكي كبير للغاية، سنحصل على حوالي 1.9 تريليون دولار أو 1.5 تريليون، وكلا التصورين جيد للذهب."

سجل الدولار الأمريكي ذروته في أربعة أسابيع، مما يزيد تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى.

وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأسبوع الماضي عن حزمة تحفيز مقترحة حجمها 1.9 تريليون دولار لتنشيط الاقتصاد وقال إنه يريد توزيع 100 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 خلال أول 100 يوم من رئاسته.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.2% إلى 25.03 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.7% مسجلا 1081.10 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.3% إلى 2389.82 دولار للأوقية.