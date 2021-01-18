تسلا تبدأ تسليم "واي" من مصنع شنغهاي.. شاهد السعر

بدأت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا تسليم السيارات من طراز واي التي تنتجها في مصنع شنغهاي الصينية للعملاء في الصين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السيارة "موديل واي" من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) نستطيع قطع مسافة 600 كيلومتر تقريبا قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها.



ويبدأ سعر بيع هذه السيارة في السوق الصينية بحوالي 339.9 ألف يوان (52 ألف و420 دولارا).

وبحسب بيان تسلا فإنها أنشأت أيضا أكثر من 720 محطة للشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية في مختلف أنحاء الصين.

كان موقع شركة تسلا على الإنترنت قد أشار في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أن بعض العملاء الذين يريدون الحصول على السيارة المصنوعة محليا "موديل واي" في الصين سيضطرون للانتظار فترة طويلة وهو ما يشير إلى الطلب القوي على هذه السيارة في السوق الصينية.

يذكر أن سعر السيارة موديل واي في الصين أقل من سعر السيارات الكهربائية من فئة إس.يو.في المنافسة.