صندوق النقد: دعم دولي قوي لإعفاء السودان من الديون

أكدت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، : أن الصندوق يعمل "بتركيز شديد" مع السودان لوضع شروط مسبقة لإعفاء من الديون، وانه سيجري تقييما للبرنامج في مارس/ أذار المقبل.
وأضافت، جورجيفا، هناك دعم قوي من الولايات المتحدة وبريطانيا وأعضاء آخرين بالصندوق لجهود لمساعدة السودن على نيل إعفاء من الديون، وذلك حسب رويترز.
والخميس الماضي، قدم الرئيس الفرنسي دعوة لرئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس الوزراء السوداني، لحضور مؤتمر المانحين المزمع عقده في 17 مايو/أيار المقبل.
وتنظم الحكومة الفرنسية، مؤتمر المانحين، لدعم الاقتصاد السوداني والمقرر مايو/أيار المقبل بباريس.
ويهدف المؤتمر، إلى إلغاء ديون السودان، وفتح الباب أمام المستثمرين الدوليين.
ومقرر أن يناقش المؤتمر أجندة تركز على 4 قطاعات أساسية للعمل فيها وهي الزراعي والصناعي والطاقة والتعدين، بجانب قطاع البنيات الأساسية.
ويعاني السودان نقصا مزمنا في العملة الصعبة و تضخما متسارعا أثرا على القوة الشرائية لجميع الطبقات الاجتماعية.
وتقدر ديونه الخارجية بحوالي 60 مليار دولار.
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