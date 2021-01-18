إقلاع أول طائرة من الدوحة إلى القاهرة بعد استئناف العلاقات

أقلعت رحلة جوية من الدوحة إلى القاهرة اليوم الإثنين، لأول مرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.
فقد أقلعت طائرة تجارية تابعة لشركة "مصر للطيران" من مطار الدوحة في الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش.
ومن المقرر أن تصل الطائرة إلى القاهرة في نحو الساعة 13:50 توقيت جرينتش.
وكانت الطائرة هبطت في الدوحة في وقت سابق من الإثنين، بينما من المقرر أن تقوم الخطوط الجوية القطرية بتشغيل رحلة إلى القاهرة في وقت لاحق بعد ظهر الإثنين.
وقررت مصر رفع حظر الطيران للطائرات القطرية في الأجواء والمطارات المصرية بداية من الشهر الجاري، وذلك بعد التوقيع على "بيان العلا" الصادر عن القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي.
ومن المقرر أن تٌسير مصر للطيران رحلة يومية بين القاهرة والدوحة.
أول رحلة جوية بين السعودية وقطر بعد استئناف العلاقات
ويعيش نحو 300 ألف مصري في قطر، بحسب إحصاءات.
وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها إلى 3 مدن سعودية.
كما أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين عن الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي.
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