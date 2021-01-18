كورونا يضرب حكومة التشيك.. إصابة رابع وزير

أعلن وزير خارجية التشيك توماس بتريتشيك أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا.
وقال بتريتشيك، في بيان، إنه: "احرصوا، احرصوا على المقربين منكم. أتمنى أن يكون الجميع بصحة جيدة".
وبتريتشيك (39 عاما) هو رابع وزير تشيكي يصاب بالفيروس.
وأضاف بتريتشيك أنه يشعر "بتعب لكن لم تظهر عليه أعراض حادة"، كما ألغى الوزير اجتماعاته إلا ما كان منها على الإنترنت.
وشهدت التشيك واحدا من أعلى معدلات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 في أوروبا خلال الأسابيع الماضية.
وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة 891852 إصابة و14449 وفاة بفيروس كورونا حتى اليوم.
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