موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. قرار أبل وغموض مستقبل"سامسونج"

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حُكم على وريث مجموعة سامسونج الكورية الجنوبية بالسجن عامين ونصف العام على خلفية فضيحة فساد، في قرار يحرم الشركة من رأس هرم القيادة.

قال تيم كوك رئيس شركة أبل الأمريكية، إن الشركة قد تعيد تطبيق "بارلير"، إلى متجر "آب ستور" بعد حظر تحميله بتهمة الحض على العنف.

بلغت تقنية الجيل الخامس للاتصالات مرحلة تسويقية متقدمة في الولايات المتحدة، حيث تعدُ الشركات المشغّلة للقطاع بثورات تقنية.

كشفت دراسة حديثة عن قدرة ساعات أبل (Apple Watch) على التنبؤ بإصابة الأشخاص بفيروس كورونا، قبل ظهور الأعراض بأسبوع.