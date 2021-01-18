ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
حُكم على وريث مجموعة سامسونج الكورية الجنوبية بالسجن عامين ونصف العام على خلفية فضيحة فساد، في قرار يحرم الشركة من رأس هرم القيادة.
قال تيم كوك رئيس شركة أبل الأمريكية، إن الشركة قد تعيد تطبيق "بارلير"، إلى متجر "آب ستور" بعد حظر تحميله بتهمة الحض على العنف.
بلغت تقنية الجيل الخامس للاتصالات مرحلة تسويقية متقدمة في الولايات المتحدة، حيث تعدُ الشركات المشغّلة للقطاع بثورات تقنية.
كشفت دراسة حديثة عن قدرة ساعات أبل (Apple Watch) على التنبؤ بإصابة الأشخاص بفيروس كورونا، قبل ظهور الأعراض بأسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. قرار أبل وغموض مستقبل"سامسونج" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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