موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. فساد الحوثي وديون السودان وقصة الكابوريا

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نجحت شركة رين فايننشال البحرينية وهي أول منصة لتداول العملات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط في جمع 6 ملايين دولار عبر جولة تمويل عالمية.

بدأت، الإثنين، أعمال الجمعية العامة الـ11 للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" والتي تعقد افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي.

أعلن منتدى دافوس الاقتصادي مشاركة أكثر من 1500 من قادة الاقتصاد والحكومات والمجتمع المدني من أكثر من 70 دولة.

توقفت أكثر من 20 شاحنة "محار بحري" في الطرق قرب البرلمان البريطاني وداونينج ستريت، مقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم الإثنين، احتجاجا على بيروقراطية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كشفت وثائق مسربة عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بعمليات غسل أموال وشراء أسلحة ومعدات خاصة بطائرات دون طيار تحت غطاء تجاري.

قالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، الإثنين، إن المؤسسة المالية الدولية تعمل "بتركيز شديد" مع السودان لوضع الشروط المسبقة لإعفاء واسع للديون.

تواصل شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تنفيذ برامج استكشاف الموارد الهيدروكربونية وتطوير احتياطيات النفط والغاز المكتشفة في أبوظبي.

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازا جديدا، لتصبح أول دولة في العالم تنتج الألومنيوم باستخدام الطاقة الشمسية.