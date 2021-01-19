احتجاجات تونس.. "مراسلون بلا حدود" تدين تحريض الإخوان ضد الصحفيين

أدانت منظمة "مراسلون بلاد حدود" تحريض إخوان تونس ضد الصحفيين ووسائل الإعلام العربية، بسبب تغطية الاحتجاجات.

وأثارت تصريحات القيادي بحزب النهضة الإخواني رفيق عبد السلام، والنائب عن ائتلاف الكرامة، استياء المنظمات الممثلة للإعلام التونسي والدولي.

وكان عبد السلام، وهو صهر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية، قد حرض ضد المراسلين التونسيين العاملين لدى فضائيات "سكاي نيوز" و"الغد" و"العربية"، كما كفر النائب التونسي محمد العفاس، نفس المراسلين واتهم التلفزيون الرسمي التونسي بعدم الوطنية.، وذلك بسبب تغطية أحداث الاحتجاجات بالعديد من المدن التونسية.

من جانبها، أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان، تصريحات رفيق عبد السلام ومحمد العفاس، واعتبرتها تمثل خطرا كبيرا على سلامة المراسلين الصحفيين في الميدان، وتحريضا واضحا وصريحا ضدهم.

وأكدت أنها "لاحظت مدى التزام مراسلي القنوات بالمهنية التامة في علاقة بتغطية الاحتجاجات، والتزامهم بالاعتماد على مصادر رسمية موثوقة وعلى الموضوعية في نقل الأحداث".

وأوضحت أن تدوينة القيادي بحركة النهضة الإخوانية "حفزت العناصر الموالية لها على التحريض ضد الصحفيين الميدانيين".

وتابعت النقابة أن احدى الصفحات الموالية لـ"ائتلاف الكرامة" عملت على التحريض ضد مراسل قناة "العربية"، مضيفة أنها اتهمت المراسل بـ"تشجيع الكراهية والفتنة والتخريب" وتضمنت سبا له.