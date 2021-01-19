ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، تأثرا بصعود أسعار المعدن النفيس عالميا.
سعر الذهب اليوم
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية نحو 221.48 ريال (59.06 دولار)، أما جرام الذهب عيار 22 فسجل في المملكة نحو 203.02 ريال (54.14).
و سجل جرام الذهب عيار 21 في السعودية نحو 193.79 ريال (51.68 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 166.11 ريال (44.30 دولار).
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية نحو 129.20 ريال (34.45 دولار).
الأوقية والجنيه الذهب
وسعر سعر أوقية الذهب في السعودية نحو 6892.75 ريال (1838 دولار)، أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فسجل نحو 1550.35 ريال (413.43 دولار).
وعالميا،ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لتصعد من أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار الأمريكي فيما تلقى المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا الدعم من احتمالات ضخ المزيد من التحفيز في الاقتصاد العالمي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1837.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، ليتعافى من أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر كانون الأول عند 1809.90 دولار الذي بلغه أمس الاثنين. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1839.40 دولار.
وقال مايكل مكارثي كبير الإستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)"، مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.
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