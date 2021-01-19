أسعار العملات في المغرب اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021

تراجع سعر اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، أمام الدرهم المغربي، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المغربي، بينما ارتفع سعر الدولار.

وشهدت البنوك خلال التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، استقرار أسعار صرف الدرهم المغربي، أمام الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بينما تراجعت أمام الدينار الكويتي.

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى بنك المغرب المركزي، اليوم الثلاثاء، نحو 10.37 درهم للشراء، و12.05 درهم للبيع، مقابل نحو 10.39 درهم للشراء و12.08 درهم للبيع، أمس الإثنين.

وارتفع سعر الدولار، أمام الدرهم المغربي، إلى نحو 8.59 درهم للشراء، و 9.98 درهم للبيع، مقابل نحو 8.56 درهم للشراء و9.95 درهم للبيع، أمس.

بينما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 11.64 درهم للشراء، و13.53 درهم للبيع، مقابل نحو 11.70 درهم للشراء و 13.59 درهم للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي أمام الدرهم المغربي، اليوم الثلاثاء، نحو 2.29 درهم للشراء و2.66 درهم للبيع، في بنك المغرب المركزي.

وفي البنك المركزي استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي، عند مستوى 2.33 درهم للشراء و2.71 درهم للبيع.

بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 28.32 درهم للشراء، 32.91 درهم للبيع، مقابل نحو 28.23 درهم للشراء و 32.81 درهم للبيع، وفقا للبنك المركزي.

عام قهر كورونا

ويتوقع المغرب تحقيق نمو كبير في 2021 ليتخلص من تبعات جائحة كورونا التي خيمت على اقتصاد البلاد في العام الماضي وكبدته انكماشا ملحوظا.

والخميس الماضي، قالت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، إنه من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي 4.6% في 2021 بعدما انكمش 7% العام الماضي في ظل التأثير المزدوج لجائحة فيروس كورونا والجفاف.

وأضافت في تقرير أن هذا التوقع يستند إلى افتراضات بتحسن الطلب الخارجي والمحلي، إضافة إلى محصول حبوب يبلغ في المتوسط 7.5 مليون طن.

ويبشر هطول غزير للمطر في الآونة الأخيرة بإنتاج زراعي جيد هذا العام، إذ يعيد ملء سدود بعد عامين متتاليين من الجفاف الذي قوض إنتاج المزارع.

وأدى انخفاض العائدات الضريبية وزيادة الدعم من أجل تخفيف تأثير الجائحة إلى ارتفاع العجز المالي للمغرب إلى 7.4% في 2020.

وسحب المغرب العام الماضي 3 مليارات دولار من خط سيولة لصندوق النقد الدولي وطرقت أسواق السندات مرتين وجمعت مليار يورو (1.22 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول و3 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول.

وساعد ذلك في تعويض أثر تراجع تدفقات العملة الصعبة نتيجة لانكماش عائدات السياحة 5 % في 2020، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.