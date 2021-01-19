سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021

ارتفعت أسعار اليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الدينار الجزائري، اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، في السوق الموازية غير الرسمية.

وشهدت تعاملات السوق السوداء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، استقرار الدولار، وارتفاع سعر صرف الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

وارتفع سعر اليورو الأوروبي، في تعاملات السوق السوداء، إلى 217.43 دينار للشراء، و219.85 دينار للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

فيما استقر سعر الدولار في السوق السوداء، عند نحو 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار الجزائري، في تعاملات السوق السوداء، إلى 244.59 دينار للشراء، و247.31 دينار للبيع.

الأسعار الرسمية

وعلى صعيد الأسعار الرسمية، تراجع سعر اليورو الأوروبي، مقابل الدينار لدى البنك المركزي، ليسجل 160.64 دينار للشراء و160.68 دينار للبيع، مقابل 161.15 دينار للبيع و161.18 دينار للشراء، أمس الإثنين.

فيما سجل الدولار ارتفاعا مقابل الدينار لدى البنك المركزي إلى 133.03 دينار للشراء و133.05دينار للبيع، مقابل 132.74 دينار للشراء، و 132.76 دينار للبيع، أمس.

فيما انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 180.41 دينار للشراء و180.48 دينار للبيع، مقابل 181.47 دينار للشراء و181.51 للبيع، أمس وفقا للبنك المركزي.

موازنة 2021

ووقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قانون موازنة 2021، في أول نشاط له بعد عودته من ألمانيا، حيث قضى شهرين للعلاج من كوفيد-19.

ويتعرض الاقتصاد الجزائري لعدة مخاطر أهمها انخفاض مداخيل النفط، وعجز قياسي في الميزانية، واستنزاف مستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي، وأزمة السيولة وتراجع قيمة الدينار الجزائري.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي الجزائري، إلى نحو 35.46 دينار للشراء، و 35.47 دينار للبيع، مقابل نحو 35.38 دينار للشراء و 35.39 دينار للبيع.

كما صعدت العملة السعودية في السوق السوداء إلي نحو 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينارا للبيع.

وفي البنك المركزي، ارتفع الدرهم الإماراتي 36.21 دينار للشراء، و 36.22 دينار للبيع، مقابل 36.13 دينار للشراء و 36.14 دينار للبيع، أمس.

وتبعه متوسط الدرهم الإماراتي، في تعاملات السوق السوداء، الذي زاد إلى نحو 49.01 دينار للشراء و49.55 دينار للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي إلى 437.34 دينار للشراء، و 437.97 دينار للبيع، مقابل 437.53 دينار للشراء و 438.16 دينار للبيع، أمس.

بينما ارتفعت العملة الكويتية في السوق السوداء، إلي 593.89 دينار للشراء و 600.49 دينار للبيع.

اللقاح يدفع الزخم الاقتصادي

ومن المقرر أن تتلقى الجزائر نصف مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لكورونا قبل نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، في مسعى من الدولة لتحريك الأوضاع واستعادة الزخم الاقتصادي.

ويتعرض الاقتصاد الجزائري لعدة مخاطر أهمها انخفاض إيرادات النفط، وعجز قياسي في الميزانية، واستنزاف مستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي، وأزمة السيولة وتراجع قيمة الدينار الجزائري.