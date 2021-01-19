السودان يشكل لجنة للتحقيق في "قتنة دارفور"

أصدر النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في أحداث العنف بمدينة الجنينة في دارفور.

وبحسب بيان النيابة، فإن اللجنة مخولة بالتحقيق والتحري في الأحداث السابقة والأخيرة التي وقعت بمدينة الجنينة ومعسكر كرينديق للنازحين والتي أدت لوفاة مدنيين وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

وتختص اللجنة أيضا، بالتحري حول تداعيات هذه الأحداث ومعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعها والمتسببين فيها والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات الولائية والمحلية.

وأعطى القرار اللجنة اختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ويشمل ذلك تقديم المتهمين للمحاكمة.

وتم تشكيل اللجنة من وكيل أعلى نيابة محمد صالح، ووكيل أول نيابة أحمد علي الأمين، ووكيل نيابة عبد المجيد يعقوب وممثل للشرطة.

كما أجيز للجنة مباشرة أعمالها عقب استلام القرار والاستعانة بمن تراه مناسبا.

كما أشار القرار إلى أن استئناف قرارات اللجنة يتم من النائب العام أو أي دائرة يشكلها النائب العام وأن ترفع اللجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ بداية أعمالها.

وخلفت الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة غربي السودان أكثر من 100 قتيل.